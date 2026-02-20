Pubblicate tutto | Trump ordina al Pentagono di rendere noti i file sugli UFO e c’entra Obama
Donald Trump ha deciso di rendere pubblici i file sugli UFO, creando scompiglio tra gli esperti. La causa di questa scelta, annunciata tramite un messaggio sui social, deriva dalla volontà di chiarire la presenza di documenti segreti riguardanti incontri con oggetti volanti non identificati. Il presidente ha ordinato al Pentagono di avviare rapidamente il processo di declassificazione, coinvolgendo le agenzie federali competenti. La mossa arriva in un momento di crescente interesse pubblico per i fenomeni aerei non spiegati. Ora si attende il risultato di questa operazione.
La verità è là fuori? Qualcosa di storico potrebbe essere in arrivo dai corridoi del Pentagono. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato giovedì sera, tramite un post sul suo social Truth Social, poi ripubblicato dalla Casa Bianca su X, di aver dato istruzione al Segretario alla Difesa Pete Hegseth e ad altre agenzie federali competenti di avviare un processo formale per individuare e rendere pubblici i documenti classificati in possesso del governo americano su un tema che da decenni affascina e divide l’opinione pubblica mondiale: la vita aliena e i fenomeni aerei non identificati. 🔗 Leggi su Cultweb.it
