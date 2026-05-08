Il Pentagono ha avviato la pubblicazione di documenti riguardanti avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Questa decisione fa parte di un programma avviato durante l’amministrazione precedente, che prevede la divulgazione di informazioni su fenomeni aerei non spiegati ufficialmente. I documenti vengono resi accessibili al pubblico attraverso un processo di svelamento ufficiale, senza ulteriori commenti da parte delle autorità coinvolte.

Il Dipartimento della Difesa Usa ha diffuso una serie di foto e comunicazioni dirette con la Nasa, relative ai cosidetti ‘fenomeni aerei non identificati’. Nell’ambito del programma voluto da Donald Trump “Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters”, che punta a rendere più trasparenti le conoscenze del governo Usa in merito ai cosiddetti “fenomeni aerei non identificati”, il Pentagono ha pubblicato una serie di file inediti – in tutto 161 – tra cui alcuni relativi alle missioni spaziali Apollo 1, del 1969, e Apollo 17, del 1972. Il Dipartimento della Difesa anche messaggi scambiati tra il Pentagono e la Nasa. In una delle foto, scattata dalla superficie lunare e in bianco e nero, si vedono ad esempio tre minuscoli puntini nel cielo.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Pentagono ha iniziato la pubblicazione dei documenti sugli Ufo

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