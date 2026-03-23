Il nome che emerge tra guerra e diplomazia. Nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, un nome inizia a circolare con insistenza nei circuiti diplomatici: Mohammad Ghalibaf. Secondo fonti israeliane, sarebbe proprio lui — attuale presidente del Parlamento iraniano — l’uomo con cui Washington starebbe cercando un canale di dialogo per arrivare a una de-escalation del conflitto. Un’indiscrezione che, se confermata, segnerebbe un passaggio delicato nella crisi. Ma da Teheran arriva una smentita netta: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti. Un profilo tra esercito, politica e potere. Ghalibaf, 64 anni, non è una figura qualsiasi. È uno degli ultimi esponenti di alto livello rimasti in piedi nell’architettura del potere iraniano, in una fase segnata da instabilità e vuoti ai vertici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Ghalibaf, l’uomo forte di Teheran che potrebbe trattare con gli Usa (ma l’Iran smentisce)

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