Metsola | L’Ue abbia fiducia in sé stessa E sull’Iran ricorda Regime tirannico che uccide la sua gente

Roberta Metsola ha invitato l’Unione Europea a credere nelle proprie capacità e ha ricordato che l’Iran è un regime che reprime e uccide la propria popolazione. Durante un intervento, ha sottolineato che per il Parlamento Europeo il rispetto del diritto internazionale rappresenta un principio fondamentale e imprescindibile. La presidente del Parlamento ha anche evidenziato l’importanza di mantenere un atteggiamento deciso di fronte alle violazioni dei diritti umani.

Roberta Metsola non ha dubbi: «Per il Parlamento Europeo il diritto internazionale è la pietra fondante, ma bisogna evitare di abusarne per giustificare un regime tirannico che uccide la sua gente, destabilizza la regione con i suoi "vassalli", rifornisce la Russia di droni contro l'Ucraina e costituisce una minaccia globale. Se il regime iraniano rispettasse il diritto internazionale come lo facciamo noi, il popolo iraniano sarebbe libero, Jina Masha Amini sarebbe viva, il terrore non avrebbe regnato in Iran per quasi 50 anni». E la presidente del Parlamento Europeo, parla in una lunga intervista al quotidiano Avvenire su quanto sta accadendo in Iran e più in generale in Medio Oriente, sottolineando il ruolo e il futuro che immagina per l'Europa.