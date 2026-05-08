Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Europa rappresenta un “incubatore di terroristi” e ha avvertito che il rischio di attacchi terroristici nel continente rimane elevato. La sua analisi si focalizza sulla presenza di minacce che, secondo quanto affermato, si sviluppano nel Vecchio Continente. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di allerta sulla sicurezza internazionale.

L'Europa non può dirsi al sicuro, il rischio terrorismo resta oltre il livello di guardia. Per gli Stati Uniti il Vecchio Continente è «un incubatore di minacce terroristiche». La nota inquietante si trova in un dossier pubblicato dalla Casa Bianca dal titolo Strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Un documento in cui la Casa Bianca spiega quali sono le minacce che incombono e qual è il ruolo chiave dell'Europa in questo scenario. Un contesto nel quale l'Italia dimostra di essere un laboratorio in cui le istanze islamiste si uniscono alle rivendicazioni delle frange antagoniste, sullo sfondo di un ritorno della minaccia anarchica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ue incubatrice di terroristi". Trump allerta (anche) l'Italia

Spari alla cena di Trump con i giornalisti, Presidente portato in salvo

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