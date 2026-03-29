I tormenti di Forza Italia la resa dei conti non è finita | in bilico anche Paolo Barelli I Berlusconi e la linea su Ue e Trump

Forza Italia attraversa momenti difficili, con tensioni interne ancora aperte e la possibilità di nuove difficoltà. La posizione di alcuni esponenti, tra cui Paolo Barelli, resta incerta mentre la linea politica del partito su temi come l'Unione Europea e Donald Trump continua a essere oggetto di discussione. La leadership di Antonio Tajani, ormai considerata a termine, non è stata confermata e il partito si trova in una fase di incertezza.

Roma – Che la leadership di Antonio Tajani sia a termine è inequivocabile sin da prima del risultato referendario infelice per le aspettative garantiste e liberali di Forza Italia e della famiglia Berlusconi. Che esista un’effettiva ipotesi di sostituzione a breve termine è altrettanto poco plausibile. Dopo la successione del capogruppo al Senato di lungo corso alla destra nazionale, Maurizio Gasparri, con la figlia dell’ex leader socialista, Stefania Craxi, si vocifera infatti di un avvicendamento anche al vertice del gruppo alla Camera guidato dal fedelissimo del segretario Paolo Barelli, cui si dice potrebbe succedere il giornalista vicepresidente dell’aula di Montecitorio Giorgio Mulè; per cui si profilano persino più alti incarichi di vertice nel partito, rigorosamente smentiti dal diretto interessato e altre persone informate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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