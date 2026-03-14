Salvini | Su petrolio Mosca bene Trump serve pragmatismo anche da Ue e Italia

Il leader di un partito di destra ha affermato che la Russia è un partner importante nel settore petrolifero e ha sostenuto che anche gli Stati Uniti di un ex presidente hanno avuto un ruolo positivo in questa collaborazione. Ha inoltre sottolineato che l’Unione Europea e l’Italia dovrebbero adottare un atteggiamento più pragmatico rispetto a questa situazione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico.

“C’è la principale potenza dell’Alleanza libera occidentale e la guida della Nato, ovverosia gli Stati Uniti che hanno allentato le sanzioni nei confronti del petrolio che arriva dalla Russia: hanno fatto una scelta pragmatica e io ritengo che l’ Italia e l’ Europa debbano prendere in considerazione la stessa scelta pragmatica”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando coi cronisti a margine di un appuntamento elettorale a un gazebo a Ponte Milvio a Roma per il referendum sulla giustizia. “Non si tratta di essere pro-Putin non si tratta di essere anti-Putin”, ha aggiunto Salvini. “Io ho espresso una posizione che tanti altri stanno esprimendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini: "Su petrolio Mosca bene Trump, serve pragmatismo anche da Ue e Italia" Articoli correlati Transizione auto, Bonometti: "bene revisione UE, ora serve pragmatismo e realismo"«La revisione della Commissione europea sullo stop ai motori termici dal 2035 va nella giusta direzione del realismo industriale». Leggi anche: Mosca: "Mai così vicini all'intesa, ma ostacolati da Kiev e Ue". Zelensky pensa al referendum su piano di Trump Tutto quello che riguarda Salvini Su petrolio Mosca bene Trump... Temi più discussi: Meloni costretta a stoppare Salvini: Non diamo vantaggi a Putin; Petrolio, la guerra in Iran regala molto ossigeno a Mosca; Salvini: L’Europa sospenda le sanzioni alla Russia. Salvini: 'Bene Trump sul petrolio russo, Italia e Ue lo valutino'. Tajani: 'Le sanzioni vanno mantenute'Il leader della Lega: 'E' pragmatismo'. L'altro vicepremier: 'Spingere Mosca a arrivare a un cessate il fuoco' (ANSA) ... ansa.it Salvini, bene Trump sul petrolio russo, anche Ue e Italia lo valutino(ANSA) - ROMA, 14 MAR - C'è la principale potenza dell'Alleanza libera occidentale e la guida della Nato, ovverosia gli Stati Uniti che hanno allentato le sanzioni nei confronti del petrolio che arri ... msn.com La dichiarazione definitiva di Giorgia Meloni sul referendum del 22 e 23 marzo; Matteo Salvini e TonyPitony; Nicola Gratteri e Il Foglio; Fratelli d'Italia, le accise sulla benzina e un Sal Da Vinci sempre più centrale nel dibattito politico. Nel frattempo, alla Camer - facebook.com facebook La dichiarazione definitiva di Giorgia Meloni sul referendum del 22 e 23 marzo; Matteo Salvini e TonyPitony; Nicola Gratteri e Il Foglio; Fratelli d'Italia, le accise sulla benzina e un Sal Da Vinci sempre più centrale nel dibattito politico x.com