Zelensky | ‘sconsigliamo ai Paesi alleati della Russia di partecipare alla parata del 9 maggio’
Il presidente ucraino ha invitato gli alleati della Russia a non prendere parte alla tradizionale parata del 9 maggio a Mosca, che celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale. Nel frattempo, la Russia ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale per quella giornata, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulla durata. La decisione di Zelensky arriva in un momento di tensione tra i due paesi, mentre si avvicina la commemorazione annuale.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i paesi alleati della Russia di non partecipare alla parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio a Mosca, mentre la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata. “Abbiamo anche ricevuto messaggi da alcuni stati vicini alla Russia, che affermano che i.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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