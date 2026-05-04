Zelensky | ‘Mosca senza veicoli militari per la parata del 9 maggio’

Il presidente ha riferito che le autorità russe hanno comunicato che la parata del 9 maggio a Mosca si svolgerà senza veicoli militari. La decisione è stata annunciata in un momento di tensione tra i due paesi, con il governo russo che ha deciso di rinunciare alla presenza di mezzi militari durante la cerimonia. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo a questa scelta.

“La Russia ha annunciato che la parata del 9 maggio a Mosca si svolgerà senza mezzi militari. Se ciò accadrà, sarà la prima volta dopo molti anni. Non possono permettersi di avere veicoli militari e temono che i droni possano sorvolare Piazza Rossa. Questo dice molto. Questo dimostra che ora sono deboli. Pertanto, dobbiamo continuare a esercitare pressione su di loro con le sanzioni”.https:t.meletteradamosca35296 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: ‘Mosca senza veicoli militari per la parata del 9 maggio’ Why Russia Removed All Tanks from the May 9 Parade Notizie correlate Parata del 9 maggio a Mosca senza mezzi militari: “Rischio attentati ucraini”. Zelensky: “Possiamo colpire a 1.500 chilometri”La parata del 9 maggio, a Mosca, quest’anno non godrà dello sfarzo e dell’imponenza dell’anno scorso, quando la Federazione fece sfoggio in piazza... Mosca, parata del Giorno della Vittoria senza mezzi militari: servono al fronteIl Ministero della Difesa russo ha annunciato che non ci sarà alcun corteo di veicoli militari alla parata del Giorno della Vittoria, in programma il... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Parata del 9 maggio a Mosca senza mezzi militari: Rischio attentati ucraini. Zelensky: Possiamo colpire a 1.500 chilometri; Guerra Ucraina-Russia, tregua il 9 maggio: la proposta di Putin e la reazione di Zelensky; Parata del 9 maggio a Mosca senza mezzi militari | Rischio attentati ucraini Zelensky | Possiamo colpire a 1.500 chilometri. Ucraina, attacco russo su Merefa: morti e feriti. Zelensky: “Putin deciderà tra guerra e diplomazia” x.com ZELENSKY: “90 MILIARDI PER L’UCRAINA” “Circa una settimana fa sono stati sbloccati i 90 miliardi di dollari ed è molto importante per il nostro sostegno e per rafforzare l’Ucraina. Ora parleremo delle tempistiche per ricevere questi soldi”. Con queste paro - facebook.com facebook