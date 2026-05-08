Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato su una piattaforma social che dal 9 all’11 maggio ci sarà una tregua di tre giorni nel conflitto tra Russia e Ucraina. La notizia riguarda un'eventuale pausa nelle ostilità che coinvolgono le due nazioni coinvolte nel conflitto. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso un post online, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le condizioni della tregua.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth “un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina “. “In Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale”, ha aggiunto spiegando che la tregua “prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1.000 prigionieri tra i due Paesi”. “Questa richiesta – ha detto ancora Trump – è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelensky”. “Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump annuncia tre giorni di tregua dal 9 all’11 maggio

Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all'11 maggio

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