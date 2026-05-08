Guerra in Ucraina Trump | Ci saranno tre giorni di tregua dal 9 all' 11 maggio

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente degli Stati Uniti ha comunicato su una piattaforma social che dal 9 all'11 maggio si terrà una tregua di tre giorni nel conflitto in Ucraina. La sospensione delle ostilità coinciderebbe con le festività russe dedicate alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nessun dettaglio è stato fornito su come verranno monitorati o attuati i tre giorni di pausa.

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Donald Trump ha annunciato su Truth una tregua di tre giorni nella guerra in Ucraina, dal 9 all’11 maggio, in coincidenza con le celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente americano ha spiegato che il cessate il fuoco prevede anche uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev: mille detenuti per ciascun Paese. "Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni, il 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina", ha scritto Trump, rivendicando di aver chiesto personalmente al presidente russo Vladimir Putin e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di accettare la tregua. Secondo il tycoon, l’accordo potrebbe rappresentare un primo passo verso la conclusione del conflitto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all'11 maggio

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