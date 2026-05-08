Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina | Ci avviciniamo alla soluzione della guerra

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex presidente ha dichiarato che, dal 9 all’11 maggio, ci sarà una tregua di tre giorni nel conflitto in Ucraina, con un cessate il fuoco previsto durante questo periodo. La comunicazione è stata fatta tramite un social network, e si parla di un possibile passo verso la risoluzione del conflitto. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo politico e tra gli osservatori.

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Una tregua di tre giorni. Lo ha annunciato Donald Trump su Truth: dal 9 (cioè domani) all’11 di maggio è previsto il cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. La ragione è che la Russia celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. “Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni nella guerra tra Russia e Ucraina”, ha scritto il presidente statunitense aggiungendo che la pausa delle ostilità prevede anche lo scambio di mille prigionieri per ciascun Paese. Il tycoon ha rivendicato di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky di attuare il cessate il fuoco. “Si spera che questo segni l’inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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