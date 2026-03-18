Bergamo uccide la moglie e poi tenta il suicidio | la polizia sul posto

A Bergamo questa mattina, in via Pescarìa, un uomo ha colpito la moglie con un'arma da taglio, uccidendola. Dopo aver commesso il gesto, ha tentato di togliersi la vita. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche del caso. La donna è deceduta sul luogo, mentre l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale.

A Bergamo questa mattina un uomo ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa, in via Pescarìa. Poi ha tentato il suicidio. Portato all’ ospedale Papa Giovanni XXIII, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia di Bergamo che ha effettuato i rilievi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, uccide la moglie e poi tenta il suicidio: la polizia sul posto Articoli correlati Uccide un 70enne e poi tenta il suicidio, fermato nel MilaneseSulla scena del crimine sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del SIS, Sezione Investigazioni Scientifiche. Femminicidio-suicidio nel Vibonese, commercialista uccide la moglie e poi si toglie la vitaAGI - Un tragico femminicidio-suicidio ha scosso Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Bergamo, uccide la moglie e poi tenta il suicidio: la polizia sul posto Altri aggiornamenti su Bergamo uccide la moglie e poi tenta il... Argomenti discussi: Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi: nuova svolta nel caso. Bergamo, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidioFemminicidio in via Pescaria a Bergamo. Il marito si è ferito dopo l’aggressione, ma non è in pericolo di vita ... affaritaliani.it Uccide la moglie 42enne a coltellate e poi tenta il suicidio in via Pescaria VIDEOA Bergamo questa mattina un uomo ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa, in via Pescaria. Poi ha tentato il suicidio. Portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, a quanto ... ilgazzettino.it