Accusato di aver ucciso la moglie incinta | fugge dalla pena di morte in Texas e atterra a Milano arrestato
Un uomo di 39 anni, accusato di aver ucciso la moglie incinta e il bambino in grembo in Texas, è fuggito dalle accuse e si è rifugiato a Milano. Dopo essere stato ricercato, è stato arrestato in Italia. L’indagine riguarda un duplice omicidio avvenuto con strangolamento, che ha coinvolto anche il feto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e statunitensi.
Un ingegnere informatico di 39 anni è accusato in Texas del duplice omicidio, per strangolamento, della moglie incinta e del bimbo in grembo. Arrestato subito dopo l'ammissione di colpe, è stato rilasciato su cauzione di 1 milione di dollari. Viene poi obbligato al braccialetto elettronico, ma riesce a rimuoverlo e a scappare in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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