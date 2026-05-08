Accusato di aver ucciso la moglie incinta | fugge dalla pena di morte in Texas e atterra a Milano arrestato

Un uomo di 39 anni, accusato di aver ucciso la moglie incinta e il bambino in grembo in Texas, è fuggito dalle accuse e si è rifugiato a Milano. Dopo essere stato ricercato, è stato arrestato in Italia. L’indagine riguarda un duplice omicidio avvenuto con strangolamento, che ha coinvolto anche il feto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e statunitensi.

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