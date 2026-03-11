La tomba del figlio ’sparisce’ Mistero e rabbia al cimitero Nessuna comunicazione

Al cimitero di Trespiano, un visitatore ha scoperto che la tomba del suo figlio era sparita senza preavviso. La famiglia ha riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo alla rimozione o al cambiamento. La notizia ha generato sconcerto e rabbia tra i parenti, che si sono recati sul posto per verificare la situazione. La gestione del cimitero non ha fornito spiegazioni ufficiali.

Firenze, 11 marzo 2026 – Al cimitero di Trespiano può accadere anche l’impensabile: andare a trovare un proprio caro e scoprire che la tomba non esiste più. Sparita. Cancellata. Come se vent’anni di memoria e di dolore fossero stati spazzati via nel giro di poche ore. È la denuncia di una fiorentina (della quale non riveliamo il nome per tutelare l’anziana madre) che da una settimana all’altra si è trovata davanti a una scena difficile perfino da raccontare: il quadrato dove era sepolto il fratello, morto poco più che quarantenne, completamente spianato. “Sapevamo che il 17 marzo avrebbero dovuto riesumare la salma perché la concessione era scaduta – racconta – ma non capiamo perché i lavori siano stati fatti con quasi tre settimane di anticipo, senza avvisarci”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tomba del figlio ’sparisce’. Mistero e rabbia al cimitero. “Nessuna comunicazione” Articoli correlati Federica Torzullo, la tomba: "Ghiaia per i liquami, come al cimitero". L'orrore del maritoIl ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, 41enne scomparsa l’8 gennaio, ha rivelato un dettaglio agghiacciante: Claudio Carlomagno, il marito... Al cimitero di Dusino San Michele, danneggiata la tomba del piccolo Emanuele NegroUn atto di vandalismo ha colpito il cimitero di Dusino San Michele, in provincia di Asti.