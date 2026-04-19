Cuneo scende in piazza per Gaza | tra Resistenza e libertà negata

Oggi a Cuneo circa 350 persone si sono radunate nel pomeriggio per una manifestazione di solidarietà con la popolazione di Gaza. Le persone hanno percorso le vie della città in segno di vicinanza e sostegno, secondo i dati forniti dalla questura. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la partecipazione di cittadini di diverse età.

Circa 350 persone, secondo il computo della questura, hanno camminato nel pomeriggio di oggi per le vie di Cuneo in segno di solidarietà con la popolazione di Gaza. Il corteo, organizzato dal coordinamento Cuneo per Gaza, si è snodato partendo dal parco della Resistenza fino a raggiungere piazza Europa, con una partecipazione stimata dagli organizzatori intorno alle 500 unità. Le tensioni legislative e il caso Salem. Il messaggio letto all’inizio della manifestazione ha sottolineato come le diverse battaglie sociali siano strettamente collegate tra loro, portando i manifestanti a protestare contro il sostegno ai conflitti attraverso lo slogan che rifiuta il finanziamento delle guerre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo scende in piazza per Gaza: tra Resistenza e libertà negata Notizie correlate Gaza: un artista ottantenne dipinge tra le macerie, testimone di dolore e resistenza dopo la perdita dei figli.Gaza, 17 febbraio 2026 – In una delle zone più devastate della Striscia di Gaza, Zamlout, un artista di ottant’anni, continua a dipingere. 4 di Sera, Giordano zittisce la Scuderi: "L'unica libertà negata"Non si parla solo di Milano-Cortina e di riforma della giustizia, a 4 di Sera su Rete 4. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Non pagheremo le vostre guerre: Cuneo scende in piazza per la pace; Cuneo, crolla intonaco sotto i portici di piazza Europa: nessun ferito, danni a un negozio; In 400 a Cuneo per la manifestazione e il corteo contro tutte le guerre [VIDEO E; Co-inceneritore a Foresto, Cavallermaggiore si mobilita: oltre mille firme per il no. Non pagheremo le vostre guerre: Cuneo scende in piazza per la pacePartenza dal Parco della Resistenza il prossimo 18 aprile alle 16, per raggiungere piazza Palestina attraversando il Lungogesso, via Roma, piazza Galimberti e corso Nizza ... targatocn.it Cuneo per Gaza torna in strada: Ecco cosa rispondiamo a chi ci dice andate a lavorarePiù di trecento manifestanti in corteo: Chi ci dice di manifestare per gli italiani non sa che scendiamo in piazza da sempre anche per i nostri lavori mal pagati ... cuneodice.it "Non pagheremo le vostre guerre": Cuneo scende in piazza per la pace x.com Cuneo, il volontariato scende in piazza: successo per la "Tenda Gialla" dei Ministri Volontari - facebook.com facebook