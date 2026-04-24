Tyra Grant esce di scena tra gli applausi | un set giocato alla pari contro la top 30 Cirstea

La giovane atleta italiana, appena maggiorenne, ha concluso la sua partita tra gli applausi del pubblico, sfidando una giocatrice classificata tra le prime trenta del mondo. Dopo aver superato le qualificazioni e il primo turno nel torneo di Madrid, l'atleta ha giocato un match equilibrato contro l’avversaria di alto livello, confermando il suo crescente livello di gioco. La partita si è conclusa con una vittoria per l’avversaria, lasciando comunque una buona impressione.

Tyra Caterina Grant è arrivata. Nonostante la sconfitta odierna contro Sorana Cirstea, per 6-2 7-6(5), la giovane azzurra ha dimostrato in questa settimana al Mutua Madrid Open di poter giocare al livello delle migliori. Tre partite vinte, partendo dalle qualificazioni, tutte contro top 100. E un match, dopo un primo set di ambientamento, giocato alla pari con una top 30 navigata, in passato capace di arrivare anche ai quarti di uno Slam, come la testa di serie n.25 del torneo Cirstea. Rimane qualche rimpianto per il break di vantaggio nel secondo set, quello è certo, ma lì sono emerse le differenze tra una classe 2008 alle prime vere esperienze in tour e un'avversaria all'ultimo anno di carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tyra Grant esce di scena tra gli applausi: un set giocato alla pari contro la top 30 Cirstea Notizie correlate Madrid, Tyra Grant sfida il mito Cirstea: scontro tra due ere? Cosa sapere Tyra Grant sfida Sorana Cirstea venerdì 24 aprile sul campo 8 a Madrid. Tyra Grant paga l’inesperienza e si arrende a Cirstea dopo una prestazione convincente a MadridSi ferma al secondo turno la corsa della qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: la numero 25 del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quante posizioni può guadagnare Tyra Grant nel ranking WTA a Madrid: possibile scalata imperiosa; Berrettini perde in due set con Prizmic ed esce dal Masters 1000 di Madrid. Prima vittoria per Tyra Grant; LIVE Grant-Jacquemot 6-1 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la giovane Italia! Prima vittoria in carriera per la romana!; Tyra Grant prende a pallate Jacquemot e avanza al secondo turno a Madrid!. Tyra Grant esce di scena tra gli applausi: un set giocato alla pari contro la top 30 CirsteaLa 18enne azzurra, dopo aver superato le qualificazioni e il primo turno a Madrid, è stata eliminata dall'esperta romena con il punteggio di 6-2 7-6 ... msn.com Tyra Grant paga l’inesperienza e si arrende a Cirstea dopo una prestazione convincente a MadridSi ferma al secondo turno la corsa della qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: la numero 25 del ... oasport.it Madrid Open: Si ferma la corsa di Tyra Grant Niente da fare per la giovane azzurra sulla terra rossa di Madrid. Tyra Grant saluta il torneo al secondo turno, sconfitta dall'esperienza di Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2, 7-6. Al primo set la rumena p facebook Tyra Grant saluta Madrid con un'ottima prestazione: vince Sorana Cirstea in 2 set Dopo aver perso nettamente il primo set, vincendo solo 2 game, l'azzurra classe 2008 ha alzato notevolmente il livello, giocando alla pari della numero 26 del mondo Sorana Cir x.com