Oggi a Milano si sono svolti nuovi interrogatori nell’ambito di un’inchiesta in corso. Gli agenti hanno ascoltato a lungo alcune persone coinvolte, con approfondimenti che continuano da diverse ore. La Procura sta raccogliendo testimonianze e dettagli per fare chiarezza su alcuni aspetti ancora da chiarire. Le audizioni proseguono senza sosta, mentre le indagini si sviluppano ulteriormente.

2026-05-08 18:05:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Nuovo giorno, nuove audizioni in Procura a Milano. L’inchiesta sugli arbitri e la presunta frode sporitva continua e oggi, venerdì 8 maggio, il pm Maurizio Ascione ha convocato tre figure chiave: l’addetto degli arbitri dell’Inter Giorgio Schenone, il nuovo designatore arbitrale Dino Tommasi e l’ex presidente dell’AIA Antonio Zappi. Tutti e tre non sono indagati ma sono stati chiamati come persone informate sui fatti. Per il momento, infatti, gli indagati restano Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni, Rodolfo Di Vuolo, Luigi Nasca e Daniele Paterna. Terminata l’audizione “top secret” di Schenone.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Schenone, Zappi e Tommasi dal pm Ascione: interrogatori a oltranza, l’inchiesta avanza

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