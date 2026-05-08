Pianeta ’Tuttofood’ Eccellenze masterclass e show cooking

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al pianeta ’Tuttofood’ si è svolto un evento dedicato al settore alimentare, con attenzione alle eccellenze enogastronomiche e alle tecniche di cucina. Sono state organizzate masterclass e show cooking per mostrare le competenze degli chef e approfondire temi legati alla produzione alimentare. Il focus principale è stato sulla connessione tra territorio, produzione e sicurezza alimentare, con interventi di esperti del settore.

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Il cibo, le eccellenze enogastronomiche, ma anche un forte legame tra il territorio, le produzioni e la sicurezza alimentare. Il quartiere fieristico Rho Fiera Milano ospita dall’11 al 14 maggio Tuttofood 2026, l’evento che si candida a diventare manifesto internazionale del cibo. Oltre 200 eventi in 4 giorni, 80 Paesi presenti, rappresentati da decine di TPO (Trade Promotion Organisation) e dalle rispettive aziende leader, oltre 4.000 top buyers provenienti da tutto il mondo, ma anche un intenso programma Fuori Salone. Una collaborazione tra Fiere di Parma e Fiera Milano che ha posizionato, in sole due edizioni, Tuttofood tra le prime fiere di settore al mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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