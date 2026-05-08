Pianeta ’Tuttofood’ Eccellenze masterclass e show cooking

Al pianeta ’Tuttofood’ si è svolto un evento dedicato al settore alimentare, con attenzione alle eccellenze enogastronomiche e alle tecniche di cucina. Sono state organizzate masterclass e show cooking per mostrare le competenze degli chef e approfondire temi legati alla produzione alimentare. Il focus principale è stato sulla connessione tra territorio, produzione e sicurezza alimentare, con interventi di esperti del settore.

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Il cibo, le eccellenze enogastronomiche, ma anche un forte legame tra il territorio, le produzioni e la sicurezza alimentare. Il quartiere fieristico Rho Fiera Milano ospita dall’11 al 14 maggio Tuttofood 2026, l’evento che si candida a diventare manifesto internazionale del cibo. Oltre 200 eventi in 4 giorni, 80 Paesi presenti, rappresentati da decine di TPO (Trade Promotion Organisation) e dalle rispettive aziende leader, oltre 4.000 top buyers provenienti da tutto il mondo, ma anche un intenso programma Fuori Salone. Una collaborazione tra Fiere di Parma e Fiera Milano che ha posizionato, in sole due edizioni, Tuttofood tra le prime fiere di settore al mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pianeta ’Tuttofood’. Eccellenze, masterclass e show cooking Notizie correlate A Piazza Dante al via Saporitissimo: eccellenze del gusto, show cooking e tanti appuntamenti specialiNon solo sapori e tradizioni, ma anche eleganza e spettacolo con il prestigioso appuntamento con le selezioni di Miss Italia. Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pianeta ’Tuttofood’. Eccellenze, masterclass e show cooking. Pianeta ’Tuttofood’. Eccellenze, masterclass e show cookingIl cibo, le eccellenze enogastronomiche, ma anche un forte legame tra il territorio, le produzioni e la sicurezza alimentare. quotidiano.net A TuttoFood 2026 Healtion Group e l'eccellenza dell'alimentazione salutisticaHealtion Group a TuttoFood 2026 con sei marchi e tre realtà produttive: healthy food, free-from e plant-based per GDO, specializzato e foodservice. horecanews.it