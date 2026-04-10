' Sinergia' a Ferrara un convegno nazionale sulle eccellenze agroalimentari tra scienza e filiere

A Ferrara si terrà un convegno nazionale dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia italiana, coinvolgendo esperti di scienza, rappresentanti delle filiere e del territorio. L’evento si concentrerà sulla collaborazione tra questi settori per valorizzare i prodotti di alta qualità del settore agroalimentare. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo emiliano, con interventi di professionisti e operatori del settore provenienti da diverse regioni italiane.

Saranno le eccellenze dell'enogastronomia italiana, tra scienza, filiere e territorio, le protagoniste del convegno nazionale dal titolo ‘Sinergia. Incontri di eccellenze a Ferrara’ che si terrà sabato 11, dalle 10 alle 12, nella Sala della Musica di via Boccaleone.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Aidia: assemblea nazionale e convegno su "Donne, Scienza e Ingegno"L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo delle donne nei settori dell’ingegneria e dell’architettura, offrendo uno spazio di confronto su...

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Presentazione del convegno SinerGIA. Incontri di eccellenze a FerraraVenerdì 10 aprile 2026 alle 10:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del convegno SinerGIA. Incontri di eccellenze a Ferrara ... cronacacomune.it

Oggi parliamo di voi. #FutureMaker - Sostegno Ogni nave nasce dalla sinergia fra tensioni ed equilibri, precisione e competenze. Un processo che ogni giorno, nei cantieri, mettono in moto le nostre persone. Per sostenere ogni progetto, e portare il futuro a bo - facebook.com facebook

Seconda Giornata della Cura del territorio L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune, ASTer, Amiu e le amministrazioni municipali. Per i dettagli: smart.comune.genova.it/comunicati-sta… x.com