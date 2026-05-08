TUTTOFOOD 2026 la Regione Campania punta sullo storytelling della tradizione

La Regione Campania partecipa a TUTTOFOOD 2026, una delle principali fiere internazionali nel settore agroalimentare, che si tiene dall’11 al 14 maggio a Milano. L’evento si concentra sull’esposizione di prodotti e sulla creazione di relazioni commerciali tra operatori del settore. La partecipazione della regione mira a valorizzare la tradizione gastronomica locale attraverso lo storytelling e a promuovere le eccellenze del territorio.

La Regione Campania partecipa a TUTTOFOOD 2026, tra le principali fiere internazionali dedicate allo sviluppo di relazioni commerciali e opportunità di export nel comparto agroalimentare, in programma dall’11 al 14 maggio a Milano. La collettiva regionale, collocata al Padiglione 6, sarà composta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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