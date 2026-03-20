personaggi storici storytelling e tradizione gastronomica

La Compagnia delle Seggiole continua a Firenze il suo percorso tra teatro, storia e tradizione gastronomica, proponendo nuovi appuntamenti che uniscono narrazione e cultura locale. L'organizzazione porta avanti il suo lavoro con eventi che coinvolgono attori, chef e appassionati, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. La scena si anima con iniziative che celebrano la storia e le figure di personaggi storici, legando il tutto a tradizioni culinarie e storytelling.

La Compagnia delle Seggiole prosegue a Firenze il suo viaggio tra teatro, storia e memoria con nuovi appuntamenti. A cominciare da ‘Un grande. Pellegrino’, spettacolo dedicato all’ Artusi che unisce teatro, cucina e tradizione gastronomica. L’omaggio all’autore de ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ va in scena stasera alle 20.30 al Cooking in Florence (via Lapo da Castiglionchio 8). La narrazione si intreccia con un menù ispirato alle ricette di Artusi (in foto, la locandina), creando un’esperienza che unisce cultura, gusto e spettacolo. Il 22 marzo al teatro della Pergola (ore 10, 11 e 12) le Seggiole mettono in scena ’In sua movenza è fermo’, portando alla scoperta di laboratori, sotterranei e altri luoghi inaccessibili al pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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