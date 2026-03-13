Capitale italiana della Cultura 2028 la Regione Campania punta su Mirabella Eclano

La Regione Campania sostiene la candidatura di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, come Capitale italiana della Cultura 2028. La proposta è stata presentata ufficialmente, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico del comune. La decisione fa parte di un’iniziativa più ampia promossa dalla regione per promuovere le eccellenze locali e attirare l’attenzione sul territorio.

La Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano (Avellino) al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La città irpina, con il dossier L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking, è – tra le dieci finaliste – l’unica rappresentante della Campania ammessa alla selezione finale. Mercoledì 18 marzo il ministero della Cultura proclamerà la vincitrice. Il progetto, elaborato su impulso e coordinamento del sindaco Giancarlo Ruggiero e dell’assessora comunale alla Cultura Raffaella Rita D’Ambrosio, propone un modello di sviluppo territoriale permanente fondato sulla cultura: dall’arte pubblica diffusa alla musica identitaria, dalla letteratura immersiva al teatro di avanguardia e molto altro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

