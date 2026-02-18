Visita guidata al Museo di arte medievale | il San Matteo di Pisa

Il Museo Nazionale di San Matteo a Pisa apre le sue porte ai visitatori, offrendo un viaggio tra le opere più significative dell’arte medievale italiana. La visita guidata permette di ammirare da vicino il celebre dipinto di San Matteo, una delle gemme custodite nel museo, e scoprire come i colori e le tecniche dell’epoca riflettano le storie sacre e le tradizioni del Medioevo. Con questo itinerario, si entra nel cuore di un patrimonio artistico che racconta secoli di storia e fede.

Visita guidata al Museo di San Matteo di PisaI Colori del Medioevo: Visita al Museo Nazionale di San MatteoUn viaggio esclusivo nel museo d'arte medievale più grande d'Italia.Pisa ospita una delle collezioni di arte medievale più importanti al mondo. Durante la visita guidata sarà possibile ammirare vibranti tavole dipinte, preziose sculture in legno e marmi maestosi che hanno segnato la storia dell'arte occidentale.Passeggiando tra le sale di questo antico monastero si potranno osservare i capolavori dei grandi maestri:La rivoluzione di Giunta Pisano e Nicola Pisano.L'eleganza di Simone Martini e Andrea Pisano.