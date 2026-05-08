Tutto il paese piange Aldo Gorini noto negoziante morto a 60 anni

Tutto il paese si è stretto attorno alla famiglia di Aldo Gorini, noto negoziante e toelettatore di Manerba del Garda, scomparso nei giorni scorsi all’età di 60 anni. Gorini, descritto come una persona gentile, premurosa e amante degli animali, ha perso la vita dopo aver lottato contro una malattia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, clienti e conoscenti.

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Gentile, premuroso e profondamente amante degli animali. Così in tanti ricordano Aldo Gorini, storico toelettatore di Manerba del Garda, scomparso nei giorni scorsi all’età di 60 anni dopo aver combattuto contro una malattia.Per anni era stato un punto di riferimento al Crociale di Manerba, dove.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Tutto il paese piange il suo amato salumiere: Paolo è morto a soli 57 anniLa piccola ma unita comunità di Paitone si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Paolo Cavalleri, morto a soli 57 anni dopo aver... Stroncato da una grave malattia: il paese piange Stefano, morto a 51 anniRoè Volciano piange la scomparsa di Stefano Bocchio, morto all'età di 51 anni dopo aver lottato contro una grave malattia.