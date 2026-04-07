Tutto il paese piange il suo amato salumiere | Paolo è morto a soli 57 anni

Nel paese di Paitone, si è diffusa la notizia della scomparsa di Paolo Cavalleri, salumiere molto conosciuto in zona. Aveva 57 anni ed è deceduto dopo aver affrontato una malattia grave. La comunità si è riunita per ricordarlo, esprimendo vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. La notizia ha raggiunto gli abitanti, molti dei quali conoscevano Paolo come figura di riferimento nel paese.

La piccola ma unita comunità di Paitone si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Paolo Cavalleri, morto a soli 57 anni dopo aver combattuto una grave malattia. La salma riposa nell'abitazione della suocera a Nuvolento, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà invece celebrato mercoledì 8 aprile alle 16 nella chiesa parrocchiale di Paitone. Lo piangono la madre Maddalena, la sorella Giuliana con Ferruccio, il fratello Gianni, la cognata Stefania con Martina, la suocera Maria Rosa e tanti, tantissimi amici. Paolo Cavalleri era infatti conosciutissimo, in paese e non solo: per molti anni ha gestito il salumificio Cavalleri, di cui era socio insieme alla sorella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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