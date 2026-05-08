Turista trova tutti i lettini occupati in spiaggia | risarcito con 900 euro per vacanza rovinata

Un turista ha ricevuto un risarcimento di 900 euro dopo aver trascorso una vacanza in una spiaggia affollata, dove tutti i lettini erano occupati. La causa è stata avviata contro il gestore, che secondo la sentenza avrebbe dovuto garantire un numero adeguato di lettini rispetto agli ospiti presenti. La decisione ha riconosciuto il danno subito dal turista a causa della mancanza di servizi disponibili durante il soggiorno.

È stato riconosciuto il danno da vacanza rovinata: il gestore avrebbe dovuto assicurarsi che ci fosse un rapporto ragionevole tra numero di lettini e ospiti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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