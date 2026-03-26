Un turista ha vissuto un'esperienza negativa durante una vacanza a Madrid, prenotata tramite una piattaforma di prenotazioni online. La compagnia aerea ha modificato le date del volo senza avviso, mentre l'hotel prenotato risultava irraggiungibile e privo di assistenza clienti. In seguito, il turista ha ricevuto un risarcimento per i disagi e lo stress causati dall'accaduto.

VERONA - Gli modificano le date del volo per Madrid senza alcuna comunicazione, la struttura alberghiera prenotata è irreperibile e non c'è un'assistenza clienti: il giudice di pace di Verona accoglie il ricorso presentato da un turista della città scaligera, riconoscendo alla piattaforma Booking.com la responsabilità nel disservizio durante il suo viaggio. Cos'è successo Il viaggiatore aveva acquistato tramite la piattaforma un pacchetto comprendente volo di andata e ritorno e soggiorno in una struttura nella capitale spagnola per il periodo dal 25 al 28 ottobre 2024. Tuttavia il giorno della partenza, una volta arrivato in aeroporto, aveva scoperto che le date del volo erano state modificate senza che avesse ricevuto alcuna comunicazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Vacanza da incubo a Madrid con il pacchetto prenotato tramite Booking, turista risarcito (anche per stress e disagio subiti)

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