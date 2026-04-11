Furto di sci a Piz Sella | vacanza rovinata per un turista napoletano Ecco chi glieli ha rubati

Un turista napoletano ha subito il furto della propria attrezzatura da sci durante una vacanza a Piz Sella. I carabinieri di Selva di Val Gardena hanno condotto le indagini e hanno identificato il presunto responsabile del furto. L’episodio ha causato disagi al turista, che si trovava in quella località per trascorrere le proprie ferie. Il procedimento giudiziario è in corso.

I carabinieri di Selva di Val Gardena hanno identificato il presunto responsabile di un furto di attrezzatura sportiva ai danni di un turista a Piz Sella. Il fatto risale al 22 febbraio, quando un 41enne di Napoli aveva lasciato la sua attrezzatura nei pressi della baita "Piz Seteur".L'indagineI. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Furto sugli sci al Piz Sella: video e indagini beccano il 60enneUn sessantenne residente a Moena è stato identificato e perquisito dai Carabinieri dopo un furto di attrezzatura sportiva avvenuto il 22 febbraio... Leggi anche: Vacanza a Madrid rovinata, giudice di pace condanna Booking.com Temi più discussi: Furto sugli sci in Val Gardena: identificato e denunciato un 60enne trentino; Con gli sci rubati in casa: denunciato; CARABINIERI * ORTISEI: IL FURTO DI SCI A SELVA DI VAL GARDENA, IL 60ENNE DI MOENA INDIVIDUATO GRAZIE ALLE TELECAMERE; Furto sugli sci al Piz Sella: identificato il ladro e recuperata la refurtiva. Piz Sella, furto sugli sci: identificato e denunciato un 60enne trentinoDal furto invisibile alla svolta investigativa: grazie alle immagini degli impianti di risalita, i Carabinieri individuano il sospettato e recuperano gli sci sottratti al turista napoletano 41enne, ... altoadige.it Sicurezza nel Varesotto, ancora furti a Somma Lombardo: prese di mira sedi associativeSi tratta di un episodio che segue il recente tentativo di furto alla sede dello Sci Club ’88. La serie di intrusioni riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle sedi associative (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Partinico, droga e furto di energia: arrestato 55enne dai Carabinieri Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Partinico contro lo spaccio di droga e gli illeciti sul territorio. I militari, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e dei tecnici spe - facebook.com facebook