minacciati per sigarette e 10 euro gli autori della rapina in manette

Li hanno minacciati e terrorizzati per portare via loro poco e niente: un pacchetto di sigarette e 10 euro. Una rapina che sa tanto di ‘prova di prepotenza’ quella messa a segno l’altro pomeriggio in piazza Minghetti ai danni di due ragazzini minorenni. Gli autori della violenza, due ragazzi di poco più grandi, sono stati però rintracciati subito e arrestati dal personale delle Volanti, intervenuto su chiamata di un amico delle vittime. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, i due rapinatori, un ventenne albanese e un diciannovenne marocchino, che si trovavano assieme a una sedicenne, avevano avvicinato i due ragazzini nella piazza, intimando loro di consegnare tutto ciò che avevano: ossia, il pacchetto di sigarette e una banconota da 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rapina da 500mila euro a Catania: arrestati due presunti autori travestiti da corrieri della fruttaDue uomini sono stati arrestati a Catania per una rapina da 500mila euro, travestiti da corrieri della frutta.

