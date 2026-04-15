Imprese più innovative aiuti fino a 50mila euro - Ecco cosa sapere

La Regione ha annunciato un nuovo bando che mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere le imprese nell’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti. L’obiettivo è incentivare la formazione del personale per migliorare la competitività delle aziende. Le imprese interessate possono accedere a contributi fino a 50 mila euro. La misura si rivolge a imprese che vogliono investire nell’innovazione e nello sviluppo delle risorse umane.

IL BANDO. Aggiornare le competenze degli addetti per essere più competitivi: per la formazione del personale stanziati 10 milioni di euro dalla Regione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Imprese più innovative, aiuti fino a 50mila euro - Ecco cosa sapere 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Tumore al pancreas, dai primi sintomi alle cure più innovative: cosa sapereIl tumore al pancreas si conferma uno dei tipi di cancro più aggressivi e mortali esistenti. Xylella, piano salva-ulivi: abbattimenti, zone cuscinetto e aiuti fino a 50mila alle aziende colpiteStanziati contributi per le imprese colpite tra Tarquinia, Canino e Montalto di Castro dopo il via libera della Regione Lazio L'offensiva contro la...