Uno studio sui tumori nei gatti apre nuove prospettive per comprendere la genesi della malattia anche nelle persone

Uno studio rivela che i tumori nei gatti domestici condividono molte caratteristiche con quelli umani, e questo potrebbe aiutare a capire meglio come si sviluppano. La ricerca ha analizzato campioni di tessuto felino, trovando segnali di mutazioni simili a quelle osservate nei pazienti umani. La scoperta nasce dall’osservazione di casi di cancro in gatti che si sono ripetuti in diverse regioni e ambienti domestici. Questo passo apre la strada a nuove sperimentazioni, anche per sviluppare terapie più efficaci. La tenuta di questa ricerca si basa sui dati raccolti nelle cliniche veterinarie.

Uno studio mette in evidenza le similitudini tra i tumori nei gatti domestici e quelli negli esseri umani. La ricerca è particolarmente utile in ottica "salute unica", ovvero avendo un approccio globale e integrato che riconosce la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema (ambiente) come indissolubilmente legate tra loro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dallo studio sui tumori nuove prospettive per rigenerare il tessuto nervoso

Leggi anche: Cancro, la scoperta sui tumori dei gatti: lo studio e le nuove speranze

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.