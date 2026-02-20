Uno studio sui tumori nei gatti apre nuove prospettive per comprendere la genesi della malattia anche nelle persone
Uno studio rivela che i tumori nei gatti domestici condividono molte caratteristiche con quelli umani, e questo potrebbe aiutare a capire meglio come si sviluppano. La ricerca ha analizzato campioni di tessuto felino, trovando segnali di mutazioni simili a quelle osservate nei pazienti umani. La scoperta nasce dall’osservazione di casi di cancro in gatti che si sono ripetuti in diverse regioni e ambienti domestici. Questo passo apre la strada a nuove sperimentazioni, anche per sviluppare terapie più efficaci. La tenuta di questa ricerca si basa sui dati raccolti nelle cliniche veterinarie.
Uno studio mette in evidenza le similitudini tra i tumori nei gatti domestici e quelli negli esseri umani. La ricerca è particolarmente utile in ottica "salute unica", ovvero avendo un approccio globale e integrato che riconosce la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema (ambiente) come indissolubilmente legate tra loro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dallo studio sui tumori nuove prospettive per rigenerare il tessuto nervoso
Leggi anche: Cancro, la scoperta sui tumori dei gatti: lo studio e le nuove speranzeVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sulla rivista International Dental Journal uno studio su dieta mediterranea e prevenzione dei tumori del cavo orale; Giornata mondiale contro il cancro infantile: i numeri in Italia e come si sta muovendo la ricerca - AVIS; Tumori e Alzheimer: cosa sappiamo dell’associazione inversa; Tumore al colon, la biopsia liquida apre le porte a nuove cure per i casi più difficili.
Esperti, 'risultati promettenti da un nuovo studio sul tumore al pancreas ma necessaria prudenza'La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Sige) invita alla prudenza dopo la recente pubblicazione sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences of ... ansa.it
Perché il tumore del polmone resiste all’immunoterapia: la ricercaIl tumore del polmone non a piccole cellule può costruire un ambiente che lo protegge dal sistema immunitario, riducendo così l’efficacia delle immunoterapie. A rilevarlo uno studio coordinato dai ... lapresse.it
Uno studio OMS e IARC evidenzia l'importanza della #prevenzione dei #tumori. L'#ASL 3 di #Nuoro invita la comunità a collaborare per ridurre i fattori di rischio - facebook.com facebook