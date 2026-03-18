A Legnano, l'area degli ex uffici Tosi sta cambiando volto ora che un'università si prepara a insediarsi nel sito. Dopo oltre quattro anni dalla vendita all’asta, il futuro dello stabile si sta delineando con l’arrivo di questa nuova istituzione accademica, portando con sé un progetto di riqualificazione e nuove possibilità per la zona.

Legnano (Milano), 18 marzo 2026 – Sono trascorsi oltre quattro anni dalla vendita all’asta di questa importante area dismessa e, mentre altre aree ex industriali in città hanno nel frattempo trovato una collocazione nel puzzle cittadino, in questo caso i tempi non sembrano ancora maturi: stiamo parlando dell’area comprendente le palazzine che ospitavano gli uffici della vecchia Franco Tosi e l’edificio sopra lo storico ingresso di piazza Monumento, immobili inseriti nell’asta collegata al fallimento Trilands, la società della famiglia Trifone che ne era proprietaria da oltre un decennio, e che erano infine passati di mano nel novembre del 2021. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, il futuro degli uffici ex Tosi: nuove prospettive con l’arrivo dell’università

Articoli correlati

Legnano e l’arrivo dell’Università: il Comune fa chiarezza su iter, investimenti e oneriLegnano, 13 marzo 2026 – Il polo universitario approderà in uno spazio dove l’operatore privato incaricato avrà consegnato l’edificio con l’involucro...

Legnano, un’altra fumata nera alla ex Franco Tosi: nessuna offerta per le 2 aree in venditaLegnano (Milano), 9 gennaio 2026 - L’aspettativa era alta perché si pensava che questa sarebbe davvero stata la volta buona.

Aggiornamenti e notizie su Legnano il futuro degli uffici ex Tosi...

Temi più discussi: Legnano, il futuro degli uffici ex Tosi: nuove prospettive con l’arrivo dell’università; Marketing digitale e innovazione: all’Istituto Dell’Acqua di Legnano il futuro è un Hackathon; A Legnano una serata per parlare di trasporto pubblico e terzo binario; Legnano, concerto sold out per i 20 anni della Fondazione Ticino Olona - CO Notizie.

Il futuro del Community Hub lo decidono i giovani di LegnanoLegnano, 2 settembre 2025 – È il momento della co-programmazione anche per quanto riguarda il futuro Community Hub studentesco di via Verri e l’obiettivo di questo ulteriore passaggio (il cantiere per ... ilgiorno.it

Il Kids Museum di Legnano avanza: la trasformazione degli ex Bagni pubblici verso il traguardoLegnano (Milano) – Edifici quasi ultimati, arredi e ambientazioni in arrivo e, se tutto andrà come previsto, non è da escludere che alla fine della primavera-inizio estate 2026 i primi bambini ... ilgiorno.it

Le scarpe di castellane e capitani del Palio di Legnano saranno realizzate da Christian Louboutin Services Techniques. La manifattura legata al noto marchio di alta moda francese, insieme al gruppo Seymechamlou Srl e C.L., ha lanciato un progetto con l’obi - facebook.com facebook