Tumore mammario la prevenzione sostenuta dall’associazione delle donne cinesi

A Prato, in occasione della festa della donna, un’associazione di donne cinesi ha promosso iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore mammario. L’evento ha coinvolto diverse attività informative e di screening gratuite rivolte alla comunità femminile locale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui controlli periodici. La giornata ha visto la partecipazione di volontarie e professionisti sanitari impegnati a diffondere messaggi di prevenzione.

Prato, 8 maggio 2026 – La prevenzione su Prato non si ferma. In concomitanza della festa della mamma, grazie all’Associazione generale delle Donne Cinesi di Prato-Toscana-Italia che ha finanziato il progetto, si sono tenute due giornate di prevenzione del tumore mammario dedicato alle donne cinesi e non solo, realizzate sull'ambulatorio mobile di Ant con i medici della Fondazione. Ancora una volta l’associazione delle donne cinesi ha dimostrato sensibilità verso l’importanza della prevenzione e attenzione alla preziosa attività assistenziale e di prevenzione della Fondazione Ant. La prevenzione è la più efficace arma per salvare vite umane, crea cultura del “prendersi cura” che è generativa di una società più sana e longeva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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