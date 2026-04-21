Arriva Donne in equilibrio | incontro sulla prevenzione del tumore al seno

Domani pomeriggio a Pisa si terrà l’evento intitolato “Donne in equilibrio”, promosso da un’associazione dedicata alla salute femminile. L’appuntamento si svolgerà alle 16 e si concentrerà sulla prevenzione del tumore al seno, coinvolgendo esperti e partecipanti interessati a conoscere metodi di tutela e controlli regolari. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti e si rivolge a tutte le donne interessate a informarsi sull’argomento.

PISA, 21 Aprile 2026 - “ Donne in equilibrio ”: è questo il titolo dell’evento organizzato da Ammi Donne per la Salute in programma domani, mercoledì 22 aprile, alle 16.30 alla Camera di Commercio di Pisa (Sala Ricci) in occasione della ricorrenza della Giornata nazionale della salute della donna. L’iniziativa incentrata sulla prevenzione del tumore al seno è stata voluta profondamente dalla sezione pisana di Ammi Donne per la Salute, presieduta dalla dottoressa Alda Malasoma, poiché si tratta di uno dei temi che definiscono l'identità dell’associazione: diffusione della cultura della prevenzione, tutela della salute pubblica e del benessere psicofisico e differenza di genere in medicina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva "Donne in equilibrio": incontro sulla prevenzione del tumore al seno Notizie correlate Agliano: incontro sul tumore al seno, storie vere e prevenzioneIl progetto La Regione si colora di rosa arriva ad Agliano Terme per un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, fissato per giovedì 12... Giornata della donna e prevenzione tumore al seno: incontro a scuola con i medici dell’AslBRINDISI - Informazione, consapevolezza e cultura della prevenzione al centro dell’incontro che si è svolto il 12 marzo presso l’auditorium del liceo...