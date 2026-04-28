Tennistavolo e prevenzione | lo sport unisce le donne contro il tumore

Al Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia si sono riunite rappresentanti dell’associazione ANDOS per un evento dedicato alla prevenzione del tumore attraverso lo sport. L’iniziativa coinvolge donne che praticano il tennistavolo, con l’obiettivo di promuovere la salute e l’attenzione alla prevenzione attraverso attività sportive. La giornata si inserisce in un programma di incontri dedicati alla sensibilizzazione e alla collaborazione tra associazioni.

? Cosa sapere Il Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia ospita le rappresentanti dell'associazione ANDOS.. L'iniziativa promuove la prevenzione del tumore al seno attraverso la pratica motoria.. Al Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia, la presidente Fulvia Principi ha accolto le rappresentanti dell’associazione ANDOS per un incontro che ha trasformato le racchette in strumenti di sensibilizzazione sulla salute femminile. L’atmosfera all’interno della palestra è stata caratterizzata da un mix di impegno civile e vitalità sportiva. Le donne dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno sono entrate nei locali del Centro Olimpico non solo come ospiti, ma come protagoniste attive di una giornata dedicata alla prevenzione precoce del tumore al seno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennistavolo e prevenzione: lo sport unisce le donne contro il tumore Notizie correlate Arriva "Donne in equilibrio": incontro sulla prevenzione del tumore al senoPISA, 21 Aprile 2026 - “Donne in equilibrio”: è questo il titolo dell’evento organizzato da Ammi Donne per la Salute in programma domani, mercoledì... Lo sport che unisce: all’istituto Fermi di Aversa l’iniziativa “Sport Senza Barriere”Tempo di lettura: 2 minutiIl Liceo “Fermi” di Aversa ha promosso questa mattina “Sport Senza Barriere”, oltre il cronometro e la prestazione fisica... Contenuti e approfondimenti Si parla di: A Senigallia il tennistavolo apre le porte all’Andos: un gesto di solidarietà e collaborazione; Malta Gaming Authority, 70 segnalazioni di scommesse sospette e 49 alert nel primo trimestre 2026. Senigallia, il tennistavolo apre le porte all’ANDOS: un gesto di solidarietà e collaborazione. Senigallia – Con grande entusiasmo, il Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia ha ospitato con piacere l’associazione ANDOS (Associazione Nazionale Donne ... senigallianotizie.it