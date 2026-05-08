Un militare affetto da tumore causato dall’esposizione all’amianto a bordo di navi militari è stato riconosciuto come vittima del dovere dal Tribunale di Tempio Pausania. Il giudice ha stabilito che il ministero della Difesa dovrà versare 200.000 euro a titolo di risarcimento. La sentenza si basa sulla relazione medica che attribuisce la malattia all’esposizione all’amianto durante il servizio in mare.

Una «vittima del dovere»: è con queste parole che il Tribunale di Tempio Pausania ha riconosciuto come causa del decesso di un militare della Marina Militare l’esposizione all’amianto durante gli anni in cui ha prestato servizio. Ma l’uomo non ha potuto essere informato dell’esito della sentenza, in quanto deceduto tempo prima. Non potrà quindi incassare le 200.000 euro che il ministero della Difesa è stato condannato a pagare come risarcimento danni, soldi che saranno comunque percepiti dai familiari della vittima. Per il Tribunale sardo, l’esposizione prolungata e continua alle fibre cancerogene ha avuto un ruolo determinante nell’insorgenza del tumore che ha portato alla morte dell’uomo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tumore causato da amianto sulle navi, militare riconosciuto «vittima del dovere»

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