Amianto storica sentenza della Cassazione | Apicella è vittima del dovere

La Corte di Cassazione ha confermato lo status di “vittima del dovere” per un ex finanziere di mare di 78 anni, residente a Porto Santo Stefano. L’uomo era stato esposto all’amianto durante il servizio su unità navali della Guardia di Finanza nelle aree di Taranto e Palermo. La sentenza definitiva riconosce il suo ruolo come vittima legata all’attività svolta durante la carriera militare.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto in via definitiva lo status di “vittima del dovere” a Claudio Apicella, 78 anni, ex finanziere di mare residente a Porto Santo Stefano (Grosseto), esposto all’amianto durante il servizio sulle unità navali della Guardia di Finanza tra Taranto, Palermo e a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Amianto in Marina: maresciallo morto di mesotelioma riconosciuto vittima del dovere. Risarcimento e vitalizio ai familiariAmianto nella Marina Militare: il maresciallo Francesco Pantaleo morto per mesotelioma riconosciuto come vittima del dovere. Vittima di hacker ma punito: la sentenza della Cassazione che cambia tutto nel mondo del lavoroIl tema della sicurezza informatica nelle aziende ha raggiunto una nuova e rilevante frontiera giuridica con la recente decisione della Corte di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Amianto in Marina, doppia condanna del Ministero per la morte del militare; Risarcimento milionario alla famiglia del militare morto per amianto; La sentenza della Cassazione, diritti anche per due orfani di una vittima dell'amianto a Napoli. Vittime amianto Marina Militare, sentenza storica: scatta la condannaCondannati ieri in Corte d’Appello a Venezia 4 ammiragli della Marina Militare ritenuti responsabili della morte per mesotelioma e patologie asbesto correlate di 6 militari in servizio sulle navi ... affaritaliani.it Militare casertano morto per l’amianto, scatta il maxi risarcimento per la famigliaHa servito lo Stato, ma è morto respirando amianto senza alcuna protezione. A distanza di anni, arriva una doppia condanna per il Ministero della Difesa e una nuova possibilità di giustizia per sua fi ... internapoli.it Luigi Abbate - Personaggio pubblico. . In quest'intervista l'avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ci presenta il convegno "Amianto, il giorno della memoria. Dalla prevenzione alla bonifica", che si terrà a Roma presso la Camera de - facebook.com facebook Edicola Elbana 15 Aprile - Continuità territoriale aerea - Amianto nel deposito dei bus x.com