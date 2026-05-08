Tumore alla prostata | esami gratuiti del Psa e screening avanzati nei centri Marilab

In Italia, il tumore alla prostata rappresenta la forma più comune di cancro tra gli uomini, con circa uno su otto diagnosticato nel corso della vita. Per questo motivo, i centri Marilab offrono esami gratuiti del Psa e screening avanzati, rivolti a uomini di diverse età. Questi controlli mirano a individuare eventuali anomalie precocemente, favorendo interventi tempestivi e aumentando le possibilità di successo delle terapie.

Il tumore della prostata si conferma come la neoplasia più diffusa tra la popolazione maschile in Italia, colpendo circa un uomo su otto nel corso della vita. L’incidenza di questa patologia cresce in modo significativo dopo i 50 anni, raggiungendo il picco oltre i 65, ma la genetica gioca un ruolo cruciale: chi ha casi in famiglia dovrebbe anticipare i controlli. Poiché nelle fasi iniziali la malattia è spesso priva di sintomi, la tempestività diagnostica diventa l’unica vera arma per una gestione clinica risolutiva. Per rispondere a questa esigenza, Marilab ha lanciato un programma intensivo di prevenzione urologica per i mesi di maggio e giugno, puntando su tecnologie di imaging e specialisti di alto profilo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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