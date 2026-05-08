Controlli automatici e gratis per chi ha superato il cancro al seno | come funziona il nuovo protocollo della Lombardia

In Lombardia è stato introdotto un nuovo protocollo che prevede controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi di tumore al seno e che hanno terminato le cure. Questa misura si rivolge a coloro che hanno già partecipato a screening organizzati in passato. L'obiettivo è facilitare il monitoraggio continuo e tempestivo delle pazienti, senza costi aggiuntivi. La nuova procedura si applica alle donne con precedenti di tumore mammario che rientrano in queste condizioni.

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Milano, 8 maggio 2026 – Un nuovo protocollo per il rientro dello screening organizzato delle donne con pregresso tumore della mammella che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi e che hanno concluso le cure. Il documento è stato approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Un provvedimento che ha lo scopo di stabilire un percorso chiaro e senza interruzioni per chi ha terminato la fase dei controlli specialistici intensivi (follow-up) e deve ora proseguire con la sorveglianza periodica. Come funziona il nuovo protocollo . Il protocollo è stato realizzato in collaborazione con le associazioni di pazienti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli automatici e gratis per chi ha superato il cancro al seno: come funziona il nuovo protocollo della Lombardia The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Il freno nascosto del cancro al seno: cosa ha scoperto la ricerca italianaC'è un momento preciso in cui un tumore smette di essere una massa localizzata e diventa un pericolo sistemico. Leggi anche: Rapinese, arriva il Falco: controlli automatici sui parcheggi, ecco come scopre chi non paga Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Migliori VPN per vedere DAZN (maggio 2026); Norme UNI sulla sicurezza nel lavoro, gratuite per imprese e professionisti; Migliori Casino Online Stranieri 2026: Siti Sicuri e Affidabili; Anonpaste pw maggio 2026: canale Telegram per lo streaming calcio. Come funziona. Controlli automatici e gratis per chi ha superato il cancro al seno: come funziona il nuovo protocollo della LombardiaIl provvedimento riguarda le donne tra i 45 e i 79 anni che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi e che hanno concluso le cure: Vogliamo che le donne tornino alla loro vita quotidiana con la cer ... ilgiorno.it Tumore al seno, in Lombardia controlli automatici e gratuiti per chi ha superato la malattiaApprovato dalla Giunta regionale il protocollo per il rientro nello screening protetto: stop alla ricerca delle prenotazioni per 6mila donne ogni anno. L'assessore Bertolaso: «Semplifichiamo la vita a ... varesenews.it Novità importante per la ZTL: dal lunedì 11 maggio scattano nuove regole e controlli automatici Link x.com Novità importante per la ZTL: dal lunedì 11 maggio scattano nuove regole e controlli automatici Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook