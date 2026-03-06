Afas a Perugia screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno | le date e dove

Afas a Perugia organizza screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, con date e sedi ancora da comunicare. La campagna si concentra sulla promozione della prevenzione attraverso iniziative nelle farmacie, sostenuta dall’associazione L’Aura. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza di controlli regolari, considerando che il tumore al seno rappresenta la prima causa di mortalità oncologica femminile.

Le farmacie comunali mettono a disposizione spazi e medici per prevenire un male femminile che è la prima causa di morte per patologia oncologica La prevenzione si impara in farmacia”: è lo slogan di AFAS e l'associazione L’Aura per la campagna di sensibilizzazione sul tema del tumore al seno, prima causa di morte oncologica femminile.La campagna prevede incontri in alcune farmacie comunali tra la cittadinanza e i medici senologi volontari dell’associazione. Questi ultimi insegneranno singolarmente alle donne la corretta modalità per effettuare l’autopalpazione. La partecipazione è libera e gratuita. Il progetto ha l’obiettivo di fare prevenzione sulla neoplasia più frequente del sesso femminile, ovvero il tumore al seno, prima causa di morte per patologia oncologica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

