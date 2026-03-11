Donna uccisa a coltellate Fermato l' ex compagno era già ai domiciliari ma senza braccial

Una donna di 50 anni è stata trovata morta a Messina, con ferite da arma da taglio nella sua casa. L’ex compagno, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato fermato come sospettato. La vittima è identificata come Daniela Zinnanti. La polizia ha preso in custodia l’uomo, che non indossava il braccialetto elettronico al momento del fermo.

AGI - Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione a Messina. La donna è stata raggiunta da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo mentre si trovava nell'appartamento in cui abita in via Lombardia nella zona sud della città. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno fermato un uomo di 67 anni, Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima. L'uomo era stato portato negli uffici della questura dove è stato sentito fino a notte fonda. Gli accertamenti sono scattati in serata subito dopo il rinvenimento del cadavere. A lanciare l'allarme la figlia della vittima che non aveva riusciva a contattarla. 🔗 Leggi su Agi.it

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate la sera dell’11 marzo 2026 nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex c x.com