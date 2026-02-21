Sabotaggio ai treni Il 20enne ai domiciliari | Era già stato sul posto

Un giovane di 20 anni è stato arrestato per aver posizionato pietre sui binari della linea ferroviaria Ancona-Piacenza, causando potenziali rischi per i treni. La polizia ha scoperto che l’uomo era già stato sul luogo in precedenza e ora si trova agli arresti domiciliari. La sua presenza sul sito ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza ferroviaria. La vicenda si è svolta nel territorio di Castel San Pietro Terme, lasciando incertezza sulla sua reale motivazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Sabotaggio ai treni. Il 20enne ai domiciliari: "Era già stato sul posto"

e Valentina Reggiani Convalidato l'arresto del sabotatore dei treni. Sono stati disposti i domiciliari per il 20enne imolese che martedì ha posizionato delle pietre sui binari sulla linea ferroviaria Ancona-Piacenza, nel territorio di Castel San Pietro Terme. Il giovane, incensurato, ha parlato e risposto alle domande del giudice Andrea Romito e ha escluso qualsiasi collegamento o connotazione di natura politica o di matrice anarchica. Ha detto di avere agito in un momento di difficoltà, spiegando che sta attraversando una situazione di profondo disagio personale, difficoltà che parrebbe legata a motivi di natura sentimentale.