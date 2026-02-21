Ufo l’ordine di Donald Trump | Divulgate i file sugli alieni L’attesa degli esperti per un discorso sugli extraterrestri

Donald Trump ha ordinato al Pentagono di rendere pubblici i file sugli Ufo e sugli alieni, suscitando grande attenzione. Il presidente ha richiesto alle agenzie governative di identificare e condividere le informazioni ancora segrete su questi fenomeni. La decisione arriva in un momento di crescente interesse pubblico e mediatico. Gli esperti attendono con curiosità ulteriori dettagli e possibili rivelazioni ufficiali su presunti contatti con civiltà extraterrestri. L’attenzione resta alta sulla questione.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver dato istruzioni al Pentagono e ad altre agenzie governative di identificare e divulgare file relativi a extraterrestri e Ufo. Trump, spinto dal “ forte interesse ” registrato sull’argomento, ha dato l’annuncio attraverso un post sui social media, poche ore dopo aver accusato l ‘ex presidente Barack Obama di aver divulgato “informazioni classificate”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Obama, infatti, aveva “ suggerito ” in un’intervista podcast che gli alieni sono reali. 🔗 Leggi su Notizie.com

L’annuncio di Trump sugli UFO: «Pubblicherò i file su alieni e UAP»Donald Trump ha annunciato che pubblicherà i documenti segreti sugli UFO, a causa dell’interesse pubblico crescente.

Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo: “Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieni”Donald Trump ha annunciato di voler pubblicare tutti i documenti segreti sugli UFO, una mossa che potrebbe influenzare la sua immagine in vista delle prossime elezioni.

President Trump's use of the Alien Enemies Act is unlawful

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.