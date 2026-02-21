Ufo l’ordine di Donald Trump | Divulgate i file sugli alieni L’attesa degli esperti per un discorso sugli extraterrestri
Donald Trump ha ordinato al Pentagono di rendere pubblici i file sugli Ufo e sugli alieni, suscitando grande attenzione. Il presidente ha richiesto alle agenzie governative di identificare e condividere le informazioni ancora segrete su questi fenomeni. La decisione arriva in un momento di crescente interesse pubblico e mediatico. Gli esperti attendono con curiosità ulteriori dettagli e possibili rivelazioni ufficiali su presunti contatti con civiltà extraterrestri. L’attenzione resta alta sulla questione.
Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver dato istruzioni al Pentagono e ad altre agenzie governative di identificare e divulgare file relativi a extraterrestri e Ufo. Trump, spinto dal “ forte interesse ” registrato sull’argomento, ha dato l’annuncio attraverso un post sui social media, poche ore dopo aver accusato l ‘ex presidente Barack Obama di aver divulgato “informazioni classificate”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Obama, infatti, aveva “ suggerito ” in un’intervista podcast che gli alieni sono reali. 🔗 Leggi su Notizie.com
L’annuncio di Trump sugli UFO: «Pubblicherò i file su alieni e UAP»Donald Trump ha annunciato che pubblicherà i documenti segreti sugli UFO, a causa dell’interesse pubblico crescente.
Trump in crisi nei sondaggi si gioca la carta degli Ufo: “Ordinerò di pubblicare tutti i documenti segreti sugli alieni”Donald Trump ha annunciato di voler pubblicare tutti i documenti segreti sugli UFO, una mossa che potrebbe influenzare la sua immagine in vista delle prossime elezioni.
Argomenti discussi: Gli Ufo e la Casa Bianca; Depistaggi e occultamenti, sugli Ufo in corso da anni uno scontro tra apparati; Donald Trump e l'ordine al Pentagono: Pubblicate tutti i file su Ufo e alieni. Le critiche a Barack Obama; Gli alieni di Trump, Obama e il circo della trasparenza.
Perché Trump vuole pubblicare documenti sugli Ufo e cosa c'entra ObamaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler rendere pubblici i documenti estremamente interessanti e importanti sugli Ufo dopo l'hype partito da alcune dichiarazioni dell'ex presidente Ba ... wired.it
Trump ordina di declassificare i file sugli Ufo. Gli esperti: Gesto di trasparenzaL’annuncio a sorpresa del presidente americano ha animato il mondo degli ufologi. Ma c'è anche chi lo ritiene solo teatro politico per disinnescare il caso Epstein. Intanto, su Polymarket si ... adnkronos.com
