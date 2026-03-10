Guerra Iran-Usa-Israele | missili sugli Emirati Trump minaccia Teheran | Colpiremo 20 volte più forte I Pasdaran | Decideremo noi la fine della guerra

Nella regione, i missili lanciati sugli Emirati Arabi Uniti sono stati rivendicati da gruppi legati all’Iran, mentre l’amministrazione americana ha risposto con minacce di intervento più pesante contro Teheran. I Pasdaran iraniani hanno dichiarato che decideranno loro come si concluderà la guerra. La situazione tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran si fa sempre più complessa e tesa.

Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali. Nelle ultime ore nuovi attacchi hanno colpito l’Iran, con bombardamenti notturni su Teheran che, secondo fonti mediatiche, avrebbero provocato decine di vittime civili in aree residenziali. L’offensiva israelo-statunitense prosegue contro infrastrutture militari, energetiche e strategiche iraniane, mentre il bilancio complessivo delle vittime nel Paese ha ormai superato le mille unità secondo le autorità di Teheran. Parallelamente, Israele ha intensificato le operazioni anche in Libano contro Hezbollah, prendendo di mira infrastrutture finanziarie del movimento sciita e ordinando nuove evacuazioni nelle zone meridionali del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

