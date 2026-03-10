Guerra Iran-Usa-Israele | missili sugli Emirati Trump | Colpiremo 20 volte più forte Attaccati siti nucleari vicino a Teheran

Nella regione, sono stati lanciati missili sugli Emirati Arabi, mentre si segnalano attacchi a siti nucleari vicino a Teheran. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti risponderanno con una rappresaglia 20 volte più forte. La tensione tra Israele, Iran e Stati Uniti si sta intensificando, con azioni militari che coinvolgono diversi paesi e aree strategiche.

Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali. Nelle ultime ore nuovi attacchi hanno colpito l’Iran, con bombardamenti notturni su Teheran che, secondo fonti mediatiche, avrebbero provocato decine di vittime civili in aree residenziali. L’offensiva israelo-statunitense prosegue contro infrastrutture militari, energetiche e strategiche iraniane, mentre il bilancio complessivo delle vittime nel Paese ha ormai superato le mille unità secondo le autorità di Teheran. Parallelamente, Israele ha intensificato le operazioni anche in Libano contro Hezbollah, prendendo di mira infrastrutture finanziarie del movimento sciita e ordinando nuove evacuazioni nelle zone meridionali del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

