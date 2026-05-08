Donald Trump ha comunicato su una piattaforma social che dal 9 all'11 maggio si svolgeranno tre giorni di tregua nella guerra in Ucraina, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale in Russia. Nel frattempo, il presidente ucraino ha dato ordine di non attaccare la Piazza Rossa durante il periodo di commemorazione. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sulle modalità o sulle motivazioni di questa decisione.

Donald Trump annuncia su Truth che ci saranno tre giorni di tregua nella guerra in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. «Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina», ha scritto su Truth il presidente americano aggiungendo che la tregua prevede anche lo scambio di 1.000 prigionieri a Paese. Il colloquio con Putin e Zelensky Il tycoon ha rivendicato di aver chiesto personalmente Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky di attuare il cessate il fuoco. «Si spera che questo segni l'inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump: «Dal 9 all'11 maggio tre giorni di tregua in Ucraina». Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata

Trump: «Dal 9 all'11 maggio tre giorni di tregua in Ucraina»

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