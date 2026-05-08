Trump affonda Infantino | Nemmeno io pagherei quelle cifre per vedere una partita dei Mondiali

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato le cifre richieste per assistere a una partita dei Mondiali, affermando che nemmeno lui le pagherebbe. La sua dichiarazione è arrivata in modo diretto, senza mezzi termini, e si rivolge al leader della FIFA, con cui ha un rapporto di amicizia. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sui costi elevati associati all’evento e sulla percezione pubblica delle tariffe richieste.

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Nemmeno Trump pagherebbe quelle cifre, per una partita del Mondiale a casa sua. E con una sola battuta il Presidente degli Stati Uniti è entrato a gamba tesa (mica è la prima volta), da tergo, sul suo amico Infantino. Trump ha detto chiacchierando con il New York Post che i biglietti per la partita d’esordio della nazionale Usa ai Mondiali costano troppo. “A dire il vero, neanche io pagherei quelle cifre”. Il prezzo in questione (tra i tantissimi prezzi fuori scala che in queste settimane sono rimbalzati dai siti di rivendita alla stampa) è 1.120 dollari per i posti di Categoria 3, vale a dire i più economici effettivamente disponibili, fissati dalla Fifa a dicembre.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump affonda Infantino: “Nemmeno io pagherei quelle cifre per vedere una partita dei Mondiali” Notizie correlate Leggi anche: Infantino: “Se uno compra un biglietto dei Mondiali per 2 milioni gli porto io hot dog e Coca” Zampolli insiste: «Italia ripescata ai Mondiali? Partita ancora aperta, ho contattato Infantino con l’appoggio di Trump. Non mi fido di cosa dice l’Iran»Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici! Muharemovic Inter, si intromette la Juve:...