Zampolli insiste | Italia ripescata ai Mondiali? Partita ancora aperta ho contattato Infantino con l’appoggio di Trump Non mi fido di cosa dice l’Iran

Un rappresentante del calcio internazionale ha dichiarato che la possibilità di ripescare l’Italia ai prossimi Mondiali rimane in discussione e che ha già contattato il presidente della FIFA, con il supporto di un ex presidente degli Stati Uniti. Ha inoltre espresso dubbi riguardo alle affermazioni provenienti dall’Iran su questa questione. La situazione è ancora in fase di valutazione e non ci sono decisioni definitive.