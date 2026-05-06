Il presidente della FIFA ha recentemente attirato l’attenzione con una battuta rivolta a chi acquista biglietti per i Mondiali a cifre molto elevate, dicendo che gliene porterebbe hot dog e Coca. La frase ha suscitato discussioni, considerando il suo ruolo e le recenti polemiche legate all’organizzazione dei tornei. Non si tratta di una dichiarazione ufficiale, ma di un commento che ha fatto discutere tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Non si è Gianni Infantino a caso. Il presidente della Fifa ha un raro talento nel surfare sulle polemiche e gli scandali, con una levità che gli va riconosciuta. E visto che il caso biglietti indecentemente cari dei Mondiali non accenna a sgonfiarsi, ci è tornato su come sa fare lui: gigioneggiando. La scorsa settimana, il sito web della Fifa dedicato alla rivendita dei biglietti ha messo in vendita quattro biglietti per la finale a 2,3 milioni di dollari l’uno. Ovviamente la notizia era ovunque, provocando unanime sdegno. La Fifa in realtà non controlla i prezzi richiesti sul suo sito di rivendita, ma trattiene una commissione del 15% dall’acquirente per ogni biglietto e una commissione del 15% dal venditore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino: “Se uno compra un biglietto dei Mondiali per 2 milioni gli porto io hot dog e Coca”

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